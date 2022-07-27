قدم الخطاط مختار عالم، شرحًا لمخطوطات ستار الكعبة المشرفة وبعض الآيات والكلمات المكتوبة على كسوة الكعبة.

استخدام خط الثلث الجلي

وقال عالم في فيديو توضيحي نشره الحساب الرسمي لرئاسة شؤون الحرمين بموقع “تويتر”، إن الكعبة المشرفة كانت في بداية فجر الإسلام بدون كتابة، ثم ظهرت الكتابة تقريبًا في القرن الأول أو الثاني حتى يتم مشاهدتها اليوم في صورتها الجميلة بالكعبة المشرفة.

وأضاف أنه تم استخدام خط الثلث الجلي المركب في كتابة الآيات والكلمات على ستار الكعبة المشرفة.

الآيات على الحطيم

ولفت إلى أن الحطيم الذي يقع في الجهة الشمالية من الكعبة المشرفة مكتوب في أعلاه آية “الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ”، أما في الركن فتوجد سورة الصمد المنقوشة باللون الذهبي، فيما نقشت “بسم الله الرحمن الرحيم” باللون الفضي.

كما أشار إلى وجود القنديل وفيها مخطوط “يا رحمن يا رحيم” باللون الذهبي.

استبدال كسوة الكعبة

يذكر أن كسوة الكعبة واستبدالها تعد سنوياً من الخدمات التي تجري بها العادة، وهي اتباع لما قام به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والصحابة من بعده، فقد ثبت أنه بعد فتح مكة في العام التاسع الهجري كسا الرسول في حجة الوداع الكعبة بالثياب اليمانية وكانت نفقاتها من بيت مال المسلمين.

وعلى مر السنين اتخذت الكسوة طابعاً ووصفاً خاص ، وكان لها العديد من الأشكال والمواصفات ولكل حقبة وصف معين يتميز به ، حتى جاء عهد المملكة الزاهر بعنايته للحرمين ومقدساته وقاصديه.