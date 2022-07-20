كشف الدكتور عادل القطب، استشاري الجهاز الهضمي، عن أسباب انتفاخ البطن، لافتاً إلى أنها تنقسم إلى أسباب عضوية متعددة، وأسباب وظيفية.

#صباح_السعودية | تعرف على أسباب انتفاخ البطن مع د. عادل القطب – استشاري الجهاز الهضمي. #قناة_السعودية pic.twitter.com/tcAL84zBqb — قناة السعودية (@saudiatv) July 20, 2022

وقال القطب خلال استضافته ببرنامج “صباح السعودية” المذاع على قناة “السعودية”، إن البطن تحتوي على أعضاء جوفاء مثل المعدة والأمعاء الدقيقة والغليظة، وأعضاء مصمتة مثل الكبد والكلى والغدد الليمفاوية بداخلها أو المنطقة بداخل جدار البطن التي تحتوي على الدهون.

أسباب عضوية تؤدي لانتفاخ البطن

وأضاف أن الأسباب العضوية تختصر بالإنجليزية إلى “5Fs”، حيث تتعدد إلى دهون مترسبة، أو انتفاخ جراء غازات، أو حمل النساء الذي يزيد من بروز البطن وانتفاخه، فضلًا عن وجود براز ما يؤدي إلى الإمساك، أو وجود سوائل في نفس التجويف فبعض الأمراض مثل أمراض الكبد تتكون بسببها السوائل ما يسمى بالاستسقاء.

أمراض تتسبب في الزيادة

ولفت إلى أن هناك أسباباً خاصة كشعور السيدات بالانتفاخ خلال الدورة الشهرية، كما أن هناك بعض أمراض تزيد من انتفاخ البطن مثل بطانة الرحم المهاجرة.

وهناك أسباب عضوية تصيب الأمعاء الدقيقة مثل مرض كرونز، أو الأمراض التقرحية أو انسداد الأمعاء نتيجة ورم أو وجود لحميات معينة تؤدي إلى انتفاخ البطن.

وأشار إلى أن التضخم في أحد الأعضاء مثل الكبد والطحال يؤثر كذلك، مطالبًا المرضى بالانتباه للانتفاخ في جزء معين من البطن، ما يعطي دلالة كبيرة عن السبب.

أسباب وظيفية

أما الأسباب الوظيفية، فأوضح القطب أنها تأتي بسبب المعاناة من الإمساك، وزيادة تناول الأطعمة التي تطلق البكتيريا ما يسبب غازات معينة، كما أن عدم انتظام قياسات السكري تتسبب في خلل حركة الأمعاء ما يجعل المكان مرتعًا للبكتيريا.