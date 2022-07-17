احتلت مدن 3 دول “العراق، الكويت، إيران”، صدارة قائمة المدن التي سجلت أعلى درجات الحرارة بالعالم خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونشر الدكتور عبد الله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقا، رئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة “تسميات”، على حسابه بموقع “تويتر”، قائمة بالمدن التي سجلت أعلى درجة حرارة خلال الـ24 ساعة الماضية، على مستوى العالم، وفقًا لما ذكره موقع “EldoradoWeather” المتخصص.

قائمة أعلى درجات حرارة بالعالم

وتضمنت القائمة 10 مدن عربية من ضمن الـ15 المتصدرة لأكثر المدن حرارة لدرجات في العالم.

واحتلت مدينة العميدية الإيرانية المركز الأول بتسجيل 50.5 درجة مئوية، تلتها مدينة الجهراء بالكويت والتي سجلت 50.1، في حين سجلت مدينتي العمارة والبصرة بالعراق المركز الثالث بـ 49.5 درجة مئوية، ثم مدينة صفي آباد الإيرانية بـ49.3 درجة مئوية.