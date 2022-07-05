استعرضت وزارة الحج والعمرة، الأمتعة والحقائب المسموح بها عند السفر بالطائرة، والاشتراطات التي يجب أن تتقيد بها، وذلك مع توافد الحجاج لأداء رحلة الحج.

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الأمتعة المسموح بها عند السفر بالطائرة

وقالت وزارة الحج في إنفوجراف إنه يسمح بأخذ حقيبة ظهر، وحقيبة كتف، وحقيبة يد، وحقيبة خصر، وفق الأبعاد المسموح بها داخل الطائرة.

وأوضحت الوزارة أن حقيبة السفر الصغيرة المسموح بها يجب أن يكون أبعادها (طول 55سم، عرض 35سم، وعمق 25 سم)، لافتة إلى أنه مسموح بشحن العبوات المغلفة بالكرتون، والحقيبة الكبيرة.

ودعت الحجاج إلى التأكد من الناقل الجوي الخاص بهم، نظرًا لاختلاف الاشتراطات حسب سياسة الناقل الجوي.

التقيد بأحجام ومواصفات الأمتعة

وكانت وزارة الحج والعمرة دعت في وقت سابق المغادرين من ضيوف الرحمن إلى ضرورة التقيد بأحجام وأوزان ومواصفات أمتعة السفر، وضرورة التواصل مع شركة الطيران الناقلة للتأكد من المواصفات المسموح بها عند السفر كذلك الالتزام بالتعليمات الصادرة من الهيئة العامة للطيران المدني.

وأكدت أن هذا الإجراء يسهل على ضيوف الرحمن إنهاء إجراءات مغادرتهم ويسهم في تقليص زمن الانتظار في صالات المغادرة.