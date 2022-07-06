قدمت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عدة نصائح للاستخدام الصحيح للأجهزة الطبية أثناء تأدية مناسك الحج، ما يضمن للحاج قياسات دقيقة.

جهاز ضغط الدم

وقالت هيئة الغذاء والدواء، في إنفوجراف، إنه عند استخدام جهاز ضغط الدم، يراعى تجنب تناول الطعام أو المشروبات المحتوية على الكافيين لمدة 30 دقيقة قبل قياس الضغط.

وأضافت أنه يحذر أيضًا قياس ضغط الدم حينما يكون الشخص متوترًا أو غاضبًا، ويراعى أخذ قسطًا من الراحة قبل القياس، فضلًا عن ضرورة الجلوس على كرسي عند القياس حيث يمنع وضع ساق على أخرى.

قياس سكر الدم

أما سكر الدم، فنصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بضرورة حفظ عبوات الأنسولين التي سيستخدمها الحاج لاحقًا في الثلاجة، والاحتفاظ بما يريد استخدامه حاليًا بدرجة حرارة الغرفة، محذرة من وضعها في الفريزر أو تعريضها لأشعة الشمس أو لحرارة مرتفعة.

وحثت الهيئة على ضرورة غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون، وتجفيفها بالكامل مع استخدام المسحات الطبية.

وعند قياس سكر الدم، دعت إلى إمساك الشخص إصبعه جيدا إلى الأسفل حتى تخرج قطرة الدم والتقاطها بشريط التحليل.