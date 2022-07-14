أوضحت جمعية حماية المستهلك، التعويض الذي يُلزم به الناقل الجوي في حال تسبب في تأخير أمتعة الراكب، في رحلات الطيران.

وأشارت في إنفوجراف على صفحتها الرسمية بتويتر إلى أن الناقل الجوي يلتزم بتعويض للراكب في حال تأخر الأمتعة بما يعادل 20 وحدة حقوق سحب خاصة، عن كل يوم تأخير، وبحد أقصى 100 وحدة حقوق سحب خاصة للرحلات الداخلية.

تعويض تأخير أمتعة الرحلات الدولية:



كما يُلزم الناقل الجوي بتعويض يعادل 40 وحدة حقوق سحب خاصة، عن كل يوم تأخير للرحلات الدولية، وبحد أقصى 200 وحدة حقوق سحب خاصة.

وبينت أن وحدة الحقوق الخاصة هي المعيار النقدي لصندوق النقد الدولي ويتم تحويلها للريال السعودي.



تخفيض الدرجة من قبل الناقل الجوي:



كما أشارت إلى حق المستهلك عند تخفيض الدرجة من قبل الناقل الجوي؛ ففي حال توفر مقاعد بديلة على ذات الرحلة بدرجة أدنى من درجة الإركاب ووافق المستهلك عليها فيستحق التعويض عن كامل فرق السعر بين درجة الإركاب الأصلية وبين الدرجة التي تم السفر عليها للجزء الذي تم تخفيض درجة الإركاب من الرحلة وفق أقل سعر على الدرجة التي تم التخفيض عليها.

كما يتم دفع تعويض يعادل (50%) من تلك القيمة، ولا يكون هذا التعويض بديلًا عن أي تعويضات أخرى أو عن أي ضرر ناتج عن تخفيض درجة الإركاب.

وإذا قرر المستهلك فسخ التعاقد فيستحق قيمة التذكرة- خط السير غير المستخدم- بالإضافة إلى تعويض يعادل (100%) من تلك القيمة، ولا يكون هذا التعويض بديلًا عن أي تعويضات أخرى أو عن أي ضرر ناتج عن رفض الإركاب.