أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن خدمة التعريف الإلكتروني، هي خدمة إلكترونية عبر أبشر، تمكن الأب والأم من التعرف على أبنائهم عند استخراج بطاقة الهوية الوطنية دون الحاجة لزيارة مكتب الأحوال المدنية.

مميزات التعريف الإلكتروني

وأوضحت الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن مميزات خدمة التعريف الإلكتروني تشمل التالي:

ـ توفير الوقت والجهد على الوالدين غير القادرين على مرافقة من بلغ السن النظامي من الأبناء للتعريف بهم في مكاتب الوزارة.

ـ تسهم الخدمة في القضاء على عملية التأخر بإصدار بطاقة الهوية الوطنية نتيجة عدم تواجد الوالدين في نفس المدينة أو لأسباب أخرى.

ـ الخدمة تغني عن استخدام الورق.

الهوية الوطنية إلزامية في عمر الـ15

وفي وقت سابق؛ أعادت وكالة وزاة الداخلية للأحوال المدنية تأكيدها على إلزامية إصدار البطاقة للأبناء بمجرد إتمامهم عمر 15 عامًا.

وأشارت في انفوجراف على حسابها الرسمي بتويتر، إلى أن استخراج الهوية الوطنية بالنسبة للأبناء اختياري من عمر 10: 15 عامًا؛ إلا أن إصدارها بالنسبة لمن بلغ 15 عامًا يعتبر إجباريًا.

وأشارت الأحوال المدنية إلى فرض 100 ريال غرامة تأخير، لعدم إصدار الهوية الوطنية في الوقت المقرر.