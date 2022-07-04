احتلت مدينة ورقلة الجزائرية، صدارة قائمة المدن التي سجلت أعلى درجات الحرارة بالعالم خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تصدرت محطة فوستوك بالقارة القطبية الجنوبية قائمة المناطق التي سجلت أدنى درجة حرارة خلال اليوم الماضي.

قائمة الأعلى والأقل حرارة

ونشر الدكتور عبد الله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقا، رئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة “تسميات”، على حسابه بموقع “تويتر”، قائمة بالمناطق التي سجلت أعلى وأقل درجة حرارة خلال الـ24 ساعة الماضية، على مستوى العالم، وفقًا لما ذكره موقع “EldoradoWeather” المتخصص.

وقال المسند “الفرق بين أعلى مدينة سجلت درجة حرارة 48 مئوية، وأقل مدينة -75 مئوية بلغ 123 درجة مئوية ونحن في كوكب واحد”.

سبب الفرق بين درجات الحرارة

وأرجع السبب في هذا الفرق إلى أن الأرض كروية، حيث أثر هذا الشكل المحدب في ميلان سقوط أشعة الشمس.

وتضمنت قائمة المناطق المسجلة أعلى درجات حرارة، 9 مدن عربية كلها بالجزائر سجلت أكثر حرارة

في العالم، واحتلت مدينة ورقلة الجزائر المركز الأول بتسجيل 48.3 درجة مئوية، تلتها مدينتا حاسي مسعود الجزائرية وزابل الإيرانية واللتان سجلتا 47.9.

فيما جاءت فوستون بالقارة القطبية الجنوبية في المركز الأول بالمدن الأقل درجة حرارة في العالم بتسجيل -75.3، يليها مدينة دوم سي بالقارة القطبية أيضًا بتسجيل -72.6، ثم محطة كونكورديا بتسجيل -72.1.