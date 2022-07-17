أحياناً يجد البعض صعوبة في مراسلة شخص آخر عبر تطبيق واتساب دون أن يسجل رقمه؛ لكن يمكن فعل ذلك بسهولة من خلال تطبيق “هاي واتسآب”.

التواصل دون تسجيل الرقم

ويسمح هذا التطبيق بإرسال رسالة لشخص أو عدة أشخاص في آن واحد، دون الحاجة إلى تسجيل أرقامهم على هاتفك، وسرعان ما ستتوجه الرسالة إلى هذا الشخص دون أن يتم حفظ رقمه على هاتفك.

التواصل مع العملاء

ويساعد هذا التطبيق أصحاب الأعمال في التواصل مع عملائهم، وعرض عروضهم عليهم بطريقة سهلة دون الحاجة لتسجيل أرقامهم، أو الاضطرار إلى إنشاء مجموعة لإرسال الرسالة.

كذلك يتيح هذا التطبيق إمكانية إرسال رسالة نصية لأي رقم غير مسجل على الواتساب، عن طريق جهاز الكمبيوتر الشخصي، وهذا من خلال الضغط على لينك مراسلة لأي جهة على الواتساب.