تسبب تعليق محمد الدعيع، حارس مرمى نادي الهلال والمنتخب السعودي الأسبق، على تصريحات خالد البلطان رئيس نادي الشباب في غضب قطاع كبير من جماهير الأهلي بعد هبوط فريقها.

الشباب كبير مثل الهلال يا ابو الوليد 🤍💙 pic.twitter.com/J1LuENq0aN — محمد الدعيع (@MohammedAlDeaye) July 1, 2022

ماذا قال البلطان ليُعجب به الدعيع ؟

وكان البلطان قال في تصريحات إعلامية بعد تعادل الشباب مع الأهلي في الجولة الـ30 من دوري المحترفين الاثنين الماضي: “مقولة الأربعة الكبار دُفنت ولم تعد مقتصرة على 4 فرق بعينهم كما كان في الماضي، أرجو أن هذه المباراة تجعل الإعلام الرياضي يغير من طرح قليلًا ويعلم أن القمة ليست في يد فرق معينة ولكنها تذهب للفرق المجتهدة والتي تطور من نفسها”.

كل الإحترام والتقدير لشخصك الكريم لكن كبار أندية السعوديه الاربعه (النصر والهلال والاتحاد والاهلي) ولا يمكن تجاهل الاخرين الشباب نادي محبوب وصاحب إنجازات لكن لا يمكن ان يكون محل اي من الاربعه وشهادة الكل تبطل شهادة البعض — نايف معتوق (@c1b19TxGcRye2CL) July 1, 2022

وأضاف البلطان: “الهلال واحد من هذه الفرق العريقة وهو الكبير حاليًّا”.

الدعيع رد عبر حسابه في “تويتر” على تصريحات البلطان قائلًا: “الشباب كبير مثل الهلال أبو الوليد”.

جماهير الأهلي غضبت من تعليق حارس الهلال الأسطوري، حيث ذكرت أنه تعمد تجاهل سيرة الأهلي كونه واحدًا من الـ4 الكبار في الكرة السعودية مع الهلال والاتحاد والنصر.

يذكر أن جماهير الأهلي تعيش حالة من الصدمة بعد هبوط فريقها للمرة الأولى في تاريخه لـ دوري الدرجة الأولى السعودي.