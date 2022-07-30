أعلن رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم السبت، عن تعليق عقد جلسات البرلمان حتى إشعار آخر.

تعليق جلسات البرلمان:

وقال الحلبوسي في بيان صادر اليوم: “نحن نعيش أوقاتًا صعبة وحساسة تتطلب جميعًا كظم الغيض، والتحلي بأعلى درجات الحلم والمسؤولية الوطنية الصادقة، حيث يتحمل فيها الجميع النتائج على حد سواء، مهما كانت”.

وعليه قرر الحلبوسي تعليق عقد جلسات مجلس النواب حتى إشعار آخر، من منطلق المسؤولية الوطنية والسياسية والوظيفية، والتزامًا باليمين الدستورية بالمادة 50 من الدستور، التي التزم البرلمان بحفظ مصالح الشعب.

مطالبة بحماية المؤسسات:

ودعا القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء، إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المؤسسات، وحماية المتظاهرين، الذين أدعوهم إلى الحفاظ على سلميتهم وحفظ ممتلكات الدولة.

كما حث جميع القادة والكتل السياسية إلى لقاء وطني عاجل؛ لإنجاز حوار وطني فاعل ومسؤول تكون مخرجاته من أجل الوطن، وتغليب مصلحته على كل المصالح الحزبية والفئوية.

يأتي ذلك مع التطورات التي حدثت في العراق واقتحام متظاهرين مناصرين للتيار الصدري مبنى البرلمان العراقي، للمرة الثانية.

وجلس المتظاهرون على المقاعد الخاصة بالمشرعين العراقيين وسط أنباء عن رغبة المحتجين بالبقاء داخل مبنى البرلمان.

وحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الكتل السياسية بالبلاد على بدء حوار شامل، داعيًا الجميع إلى العقلانية وتجنب الصدام مع قوى الأمن العراقية.

وأضاف الكاظمي في كلمة له اليوم السبت، أنه يجب التوقف عن لغة التخوين في العراق، مطالبًا جميع القوى والأحزاب العراقية بتحمل مسؤولياتها.

العراق أمانة:

ولفت إلى أن العراق أمانة لا يجب أن نخسرها، مؤكدًا الجاهزية لتحمل المسؤولية وفي البلاد ما يكفي من العقلاء.

وأشار الكاظمي: “سعينا طوال العامين الماضيين لتفكيك الألغام السياسية”، مطالبًا بتجنب التصعيد والتشنج السياسي في العراق.

وأعرب عن أمله في الجميع بالتحلي بالصدق من أجل العراق، مؤكدًا أن الحل في البلاد ممكن عبر تقديم التنازلات السياسية.