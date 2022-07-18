أعلنت إدارة تعليم بمنطقة الرياض، إمكانية طباعة شهادة الثانوية وكشف الدرجات إلكترونيًّا عن طريق حساب ولي أمر الطالب من نظام نور، تسهيلًا على أولياء الأمور وتيسيرًا لخدمتهم في ظل وجود الأنظمة التقنية المتميزة دون الحاجة للتنقل.

موقع نتائجي:

وقالت إدارة تعليم الرياض في بيان عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إن الأمر لا يستدعي مراجعة مكاتب التعليم أو المدارس؛ كونها خدمة متوفرة ومتاحة للجميع في أي وقت، مضيفة أنه يمكن الحصول على نسخة ورقية من الشهادة عبر موقع نتائجي.

نظام نور:

وأضافت: علمًا بأنه من المعتاد ظهور بيانات الطالب تلقائيًّا عند التقديم على الجامعات أو الكليات التقنية أو غيرها حيث تسحب من قبل الجامعات والكليات بشكل آلي أو يتم إرفاق ما هو موجود ومطبوع على نظام نور.