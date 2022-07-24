أفادت وكالة الأنباء الكويتية، بصدور أمر أميري بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء الكويتي.

الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح من مواليد 1956، وهو عسكري برتبة فريق أول متقاعد بوزارة الداخلية الكويتية، وشغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية منذ 9 مارس 2022، وكان يشغل قبل ذلك منصب نائب رئيس الحرس الوطني، وهو الابن الأكبر للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

مناصبه:

وعمل الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح في وزارة الداخلية برتبة فريق أول، ثم تقاعد وشغل منصب محافظ محافظة حولي، وقد مثّل أمير البلاد في أكثر من مناسبة. وبعد أن استلم الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح منصبه كولي العهد، أصبح منصب نائب رئيس الحرس الوطني شاغرًا. في 19 نوفمبر 2020 عين نائبًا لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير، واستمر في المنصب حتى 9 مارس 2022.

وسبق أن كان عضوًا في الجمعية العمومية الخاصة بنادي العربي، وكان مديرًا للكرة خلال العصر الذهبي للنادي. كذلك شغل منصب رئيس الاتحاد الدولي للشرطة، وترأس أيضًا اتحاد الشرطة الكويتي.