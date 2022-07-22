لا يزال رفض استئناف نادي الهلال وتقدمه بطلب حول تعليق عقوبة حرمانه من تسجيل الصفقات لفترتين، يثير الجدل خاصة أن النادي إلى الآن لم يعلن عن أي صفقة في سوق الانتقالات الصيفية.

الأخ @mhalshaikh عبارة قد لاتمر مرور الكرام!

هل هي تهديد لمركز التحكيم الرياضي السعودي @SSAC_SA الذي نثق بنزاهته بإعطاء كل ذي حقٍ حقه من شخص كان يوماً مسؤول في @saudiFF أم ماذا..؟

صورة مع التحية لسمو وزير الرياضة رئيس اللجنة الاولمبية@AbdulazizTF

الاستاذ محمد باصم@MohamadBasam https://t.co/TkzbBntV0t — فلاح القحطاني (@falahsport) July 22, 2022

تعديل المادة رقم 29 في لائحة مركز التحكيم الرياضي السعودي تسبب في إثارة الجدل بعد تداول شائعات عن تعديلها بعدما تقدم الهلال باستئنافه حول القرارات الصادرة على قضية محمد كنو وتوقيعه لنادي النصر.

ماذا قال المسؤول السابق في اتحاد القدم ؟

الإعلامي محمد الشيخ والمتحدث الرسمي الأسبق باسم الاتحاد السعودي لكرة القدم قال عبر “تويتر”: “حينما يكون قيد استئناف الهلال وقبوله من مركز التحكيم الرياضي في 16 مايو، والتعديل في المادة 29 الخاصة بـ(فوات الوقت في حال عدم اتخاذ التدابير الوقتية) في 12 مايو، هنا تكون المسألة حتمية بقبول تدابير الهلال الوقتية، وفيما عدا ذلك قد يدخل المركز نفسه في أزمة قد لا تمر مرور الكرام”.

الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني رد على تغريدته قائلًا: “الأخ محمد الشيخ، قال عبارة قد لا تمر مرور الكرام!، هل هي تهديد لمركز التحكيم الرياضي السعودي، الذي نثق في نزاهته، ويعطي كل ذي حق حقه، صورة مع التحية لـ وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ومحمد باصم مدير مركز التحكيم الرياضي”.

الهلال يرد على قرارات غرفة فض المنازعات:

الهلال كان تقدم باستئناف لمركز التحكيم الرياضي أملًا في رفع العقوبة أو تعليقها، لكن سعود الصرامي متحدث نادي النصر سابقًا قال عبر حسابه في “تويتر”: “تجديد عقد الكوري الجنوبي جانغ هيون سو لعام آخر، هو مؤشر لتثبيت مركز التحكيم الرياضي لقرار لجنة الاحتراف وغرفة فض المنازعات بمنع الأزرق من التسجيل لفترتين، تنفيذًا للعقوبة التي فرضت على النادي العاصمي الكبير بعد توقيعه لعقد جديد مع محمد كنو”.