أعادت الأحوال المدنية التأكيد على طريقة تغيير المهنة وفق المستجدات التي تطرأ على حالة الشخص سواء في الالتحاق بالعمل أو ترك العمل للتقاعد أو الانتقال إلى مهنة جديدة.

خطوات تغيير المؤهل

وقال حساب خدمة المستفيدين ردًا على معلمة تريد تغيير المهنة من معلمة إلى متقاعدة إنه يجب ما يلي:

يجب مراجعة أقرب مكتب لتعديل المهنة. إحضار قرار التقاعد أو خطاب من الجهة. وشددت خدمة المستفيدين على أنه لا يلزم حجز موعد للحصول على هذه الخدمة.

وحدات الأحوال المدنية المتنقلة

من جهة أخرى تقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم خدماتها للرجال والنساء في (10) مواقع حول المملكة، ضمن مبادرة “نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة.

وقبل يومين بدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة عسير بتقديم خدماتها للرجال والنساء في مركز وادي بن هشبل بمحافظة خميس مشيط، ثم انتقلت يوم الأربعاء إلى الكلية التقنية بمحافظة بيشة، وللرجال في مركز وادي الحيا بمحافظة سراة عبيده لمدة يومين لكل موقع، واليوم الخميس تقدم خدماتها في مقر النيابة العامة بمحافظة خميس مشيط لمدة يوم.

كما تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة الباحة ، خدماتها للرجال والنساء في مركز برحرح بمحافظة المندق، وللنساء في مركز تعليم القيادة بالباحة لمدة ثلاثة أيام لكل منهما.