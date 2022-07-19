انهالت التهاني والتبريكات على الطلاب والطالبات بعد إعلان نتائج التحصيلي، وسط حالة من التفاؤل بمستقبل الطلاب والطالبات في المملكة بعد إعلان النتائج.

وعبر وسم “نتايج التحصيلي”، انهالت التغريدات لتبارك للطلاب والطالبات إعلان النتائج، آملين في مستقبل مشرق وواعد.

وقال الإعلامي مبارك العصيمي “عكست تغريدات بعض أبنائنا وبناتنا حالة من الفرح والسعادة بعد إعلان نتائج التحصيلي .. نبارك لهم ودعواتنا للجميع بالتوفيق .

واشار عبدالله إلى حصوله على نتيجة متميزة كان يطمح إليها. فيما قالت المطيرية : الحمد لله أخيراً ظهرت النتائج وحصلت على 97 درجة في التحصيلي.

خطوات الاستعلام عن نتائج التحصيلي

يستطيع كل الطلاب الاستفسار عن نتائج التحصيل من خلال الموقع الرسمي لهيئة التقويم والتدريب من خلال القيام بالخطوات التالية:

– في البداية قم بالتوجه إلى الرابط الرئيسي الخاص بهيئة التقويم والتدريب etec.gov.sa.

– ثم النقر على كلمة تسجيل ثم إدخال البيانات الخاصة بالموقع في الأماكن الخاصة بها.

– بعد ذلك قم بالضغط على كلمة الاختبارات.

– ثم الضغط على بيانات الاختبار.

– في النهاية قم بالنقر على نتائج الاختبار التحصيلي.

الاستعلام عن نتائج التحصيلي عبر توكلنا

ويمكن الاستفسار عن نتائج اختبار التحصيل من خلال تطبيق توكلنا باتباع الخطوات التالية:

– الذهاب إلى الرابط الإلكتروني الخاص بتوكلنا https://ta.sdaia.gov.sa/

– ثم إدخال المعلومات الخاصة في الأماكن المخصصة لها ثم الضغط على كلمة الخدمات

– ثم اختيار خدمة التعليم.

– الضغط على كلمة النتائج الدراسية

– ثم الضغط على كلمة تفعيل خدمة أبلغني إذا تم ظهور النتائج.