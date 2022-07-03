تمكنت دوقة ساسكس، ميغان ماركل زوجة الأمير البريطاني هاري، من إقالة اثنين من أفراد الشرطة في المملكة المتحدة.

إقالة شرطيين بسبب العنصرية

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، أقيل اثنان من أفراد الشرطة في بريطانيا بسبب تبادل تعليقات “غير لائقة” بها نكتة عنصرية عن دوقة ساسكس ميغان ماركل عبر تطبيق واتساب.

وتضمنت التعليقات مقارنة بين ميغان ماركل ودمية غوليوغ “شخصية كارتونية مناهضة للسود”، كما انطوت أخرى على إهانة دوقة ساسكس قبل زواجها من الأمير هاري بقليل

وخلصت لجنة تحكيم بأن الضابطين سوخديف جير وبول هيفورد، وكليهما في خدمات الطب الشرعي، متورطان في “سلوك مسيء للغاية وتمييزي”.

أضرار واهتزاز الثقة

وكشف موريس كوهن، رئيس هيئة التحقيق، أن الرسائل التي بعث بها الاثنان تضمنت إهانات “لاذعة وتمييزية لعدد من الأشخاص بعضهم من المجتمع المحلي” الذي يعملان فيه.

كما اتهم الاثنان بـ”التقاعس عن الإبلاغ عن رسائل مسيئة بعث بها أعضاء آخرون في المجموعة” عبر تطبيق واتساب.

من جانبه، قال كبير المشرفين ماركوس بارنيت، الذي يقود منطقة الشرق المركزية في شرطة المتروبوليتان: “من المفهوم أن هذا السلوك المثير للاشمئزاز يضر بهذه الثقة، وأريد أن أعتذر لكل فرد من الجمهور الذي نخدمه في هذا المجال”.

وأضاف بارنيت، “هؤلاء الضباط استحقوا الفصل عن العمل. لا أريد لأي ضابط أن ينخرط في هذا النوع من السلوك في أي مكان بالقرب من مجتمعه”.

أما شرطة الميتروبوليتان، فقالت في بيان، إنَ الضابطين جير وهيفورد سيضافان إلى القائمة المحظورة التي تحتفظ بها كلية الشرطة.

ويعتبر الأشخاص الذين يظهرون في القائمة لا يمكن أن توظفهم الشرطة أو هيئات الشرطة المحلية، أو المكتب المستقل لسلوك الشرطة أو مفتشية صاحبة الجلالة للشرطة وخدمات الإطفاء والإنقاذ.

سمعة الشرطة

يذكر أنه في جلسة استماع سابقة، قال موريس كوهن، رئيس هيئة التحقيق: “ألحقت الرسائل في تلك المجموعة أضرارا بالغة بسمعة شرطة العاصمة بصفة عامة”.

وأوضح أن هذا المحتوى أرسل على مجموعة المحادثة على تطبيق واتساب “على مدار فترة طويلة”، وأنه كان ينبغي على جير وهيفورد أن يكتشفا “الطبيعة غير المقبولة” لتلك الرسائل.