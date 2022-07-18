كشف الإعلامي هتان النجار مزيدًا من التفاصيل بشأن الشكوى التي تقدم بها نادي النصر ضد الاتحاد والمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

النصر يتقدم بشكوى:

وشهدت الشهور الأخيرة توترًا شديدًا بين النصر وحمدالله والاتحاد، حيث تقدم بشكوى رسمية إلى لجنة الاحتراف ضد لاعبه السابق ومسؤولين اتحاديين رسميين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

تفاصيل التسجيلات وجلسة الاستماع:

وقال هتان النجار: “أول جلسة استماع من قبل لجنة الاحتراف بخصوص قضية نادي الاتحاد والنصر ستكون يوم الخميس المقبل، وغير صحيح الأنباء المتداولة بشأن عقد جلسات سابقة”.

وتابع: “العالمي قدم دليلًا للجنة الاحتراف مدته 30 ثانية فقط.. ولا يوجد أي ادعاء منه يتضمن أن نادي الاتحاد حرض عبدالرزاق حمدالله.. وغير صحيح صدور أي قرار من قبل لجنة الاحتراف في هذه القضية”.

وشدد هتان النجار خلال تصريحاته عبر مساحة بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، على أن الشكوى التي تقدم بها العالمي لم تتضمن أي اتهام للاتحاد أو حمدالله بالتلاعب في نتائج المباريات.

ولفت إلى أن النصر لم يطلب خصم نقاط من الاتحاد أو شطب حمدالله، بل طالب بتعويضه لانتقال اللاعب إلى العميد بشكل مخالف للوائح، موضحًا أن استدعاء العميد والنجم المغربي من أجل الاستفسار عن صحة التسجيلات فقط.