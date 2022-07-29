أعلنت وزارة التعليم عن تفاصيل التخصصات الفرعية للعلوم الإدارية، للتقديم على الوظائف التعليمية التي تم الإعلان عنها قبل ساعات.

وتشمل التخصصات درجة البكالوريوس في التخصصات التالية للعلوم الإدارية:

العلوم الإدارية

– إدارة

– الإدارة العامة

– إدارة أعمال

– إدارة أعمال / إدارة العمليات والجودة

– محاسبة عام

– الإدارة العامة (إدارة عامة عام)

– إدارة تسويق

– إدارة أعمال (تسويق)

– إدارة أعمال / إدارة الموارد البشرية

– إدارة أعمال / إدارة وتنظيم الموارد البشرية

– إدارة أعمال / إدارة مالية

– إدارة أعمال – مالية

– إدارة أعمال / المالية والاستثمار

– اقتصاد (إدارة أعمال)

– إدارة الأعمال التنفيذي

– الإدارة والأعمال

– إدارة أعمال / إدارة المنشآت

– الاقتصاد الإسلامي

– العلوم الإدارية

– المحاسبة

– إدارة الموارد البشرية

– إدارة مالية

– تسويق

– نظم المعلومات الإدارية

– الاقتصاد والعلوم الإدارية

– التجارة والادارة

– دراسات الاعمال مع الإدارة المالية

– إدارة أعمال / مسار المحاسبة

– إدارة أعمال / نظم إدارية

– إدارة الأعمال / اعمال

– إدارة أعمال ( مالية وإدارة )

– تسويق وسلوك إداري وتنظيمي

– إدارة الأعمال الدولية

– مالية

– مسار إدارة الموارد البشرية

– الإدارة – مسار إدارة الموارد البشرية

– إدارة أعمال تسويق دولي

– إدارة أعمال (إدارة شركات وإدارة موارد بشرية)

– علوم الإدارة

– محاسبة ومالية

– الموارد البشرية

– الإدارة (شعبة إدارة الأعمال)

– أعمال عامة وأعمال دولية

– إدارة مالية ومحاسبة

– اقتصاد واعمال

– أعمال ومالية

– محاسبه واداره

– المالية والمحاسبة

– إدارة أعمال تنظيمية

– إدارة عامة / التنظيم والتطوير الإداري

– إدارة أعمال (الادارة)

– تنمية الموارد البشرية

– اداره وتسويق

– الاقتصاد

– اعمال وإدارة

– إدارة أعمال ـ مسار إدارة تسويق

– إدارة الأعمال والإدارة

– إدارة أعمال / مسار الموارد البشرية

– أعمال عامة وإدارة موارد بشرية

– إدارة أعمال / إدارة تسويق

– علوم في نظم المعلومات الادارية

– ادارة الاعمال التنفيذية

– أعمال دولية

– إدارة (أعمال)

– إدارة (إدارة تنظيمية)

– إدارة (إدارة عامة) وإدارة موارد بشرية

– إدارة أعمال (أعمال دولية)

– إدارة أعمال / نظم معلومات إدارية

– إدارة إعمال/ الموارد البشرية

– إدارة تطبيقية

– اعمال

– اعمال العامة

– الإدارة (شعبة المحاسبة)

– العلوم المالية

– دراسات إدارية

– دراسات الاعمال

– مالية (إدارة مالية)

– مالية وإدارة

– محاسبة وإدارة موارد بشرية

– نظم معلومات الأعمال

– إدارة الأعمال التنفيذية

– إدارة الأعمال (إدارة الأعمال الدولية)

– إدارة أعمال (إدارة عامة)

– إدارة ونظم معلومات إدارية

– إدارة أعمال _ مسار الإدارة

– إدارة أعمال مع مالية

– الأعمال الدولية والإدارة

– العلوم الإدارية

– التمويل

– التمويل والاستثمار

– التأمين

– اقتصاديات وإدارة المشروعات

– إدارة سلسلة الإمدادات

المهارات الرقمية

س2: ما التخصصات الفرعية للمهارات الرقمية غير الحاسب الآلي؟

ج2: – الحاسب الآلي

– علوم الحاسب الآلي والمعلومات

– علوم الحاسب الآلي

– نظم المعلومات

– هندسة حاسبات

– هندسة الحاسب الآلي والشبكات

– برمجة الحاسب الآلي ونظم المعلومات

– علوم الحاسبات

– علوم وهندسة الحاسبات

– علم الحاسوب

– نظم المعلومات الحاسوبية

– العلوم في نظم المعلومات

– علوم الحوسبة المتقدمة

– تعليم الحاسب الآلي

– العلوم والتربية في الحاسب الآلي

– إحصاء/ علوم الحاسبات

– الحاسب الآلي التربوي

– هندسة البرمجيات

– حاسب آلي ونظم المعلومات

– تقنية المعلومات – الشبكات والأمن

– تقنية المعلومات إدارة البيانات

– الهندسة التقنية في الحاسب الآلي

– حاسوب تربية

– الحاسب الآلي وأمن الشبكات

– تقنية المعلومات والحاسوب

– علوم الحاسب مسار شبكات الحاسب

– علوم وهندسة الحاسب الآلي

– نظم معلومات الحاسب الآلي

– هندسة شبكات

– تقنية الاتصالات والمعلومات

– تقنية المعلومات / تقنيات الإنترنت والوسائط المتعددة

– شبكات الحاسب الآلي

– علم الحاسب الآلي والمعلومات

– علوم الحاسب تطوير البرمجيات

– تطوير التطبيقات

– تقنية المعلومات والحوسبة

– تقنية معلومات الحاسب الآلي

– التربية في الحاسب

– الحاسب وتقنية المعلومات

– تطبيقات الحاسب الآلي

– حاسب آلي / نظم الشبكات الحاسوبية

– تقنية الشبكات

– الحاسوبية في تطوير البرمجيات

– انظمة الحاسب الآلي والشبكات

– البرمجة

– تقنية علوم الحاسب الالي التطبيقية

– الحاسب ونظم المعلومات/ الرسوم والوسائط المتعددة

– شبكات الحاسب الآلي وتصميم الويب

– علوم وتقنية المعلومات

– هندسة كمبيوتر

– الحاسب الآلي / تقنية المعلومات والحاسوب

– هندسة الإلكترونيات والحاسب الآلي

– دراسات تقنية المعلومات

– تقنية هندسة إلكترونية / حاسب آلي

– علوم الحاسب-شبكات الحاسب

– تقنية شبكات الحاسب الآلي وأنظمة التشغيل

– تقنيات الحاسب وإدارة النظم

– هندسة الحاسب الآلي التطبيقية

– تقنية هندسة الحاسب الآلي

– نظم الحاسب الآلي والاتصالات

– امن الحاسب الآلي والمعلومات والشبكات

– علوم الحاسب الآلي والتقنية

– علوم الحاسب الآلي-تقنية الشبكات

– تقنية البرمجيات

– المعلومات وعلوم الحاسب الآلي / هندسة البرمجيات

– هندسة نظم البرمجيات

– تقنية المعلومات

– تقنية الحاسب الآلي

– الحاسب الالي وتطبيقاته

– الاتصالات وشبكات الحاسب الآلي

– انظمة معلومات الحاسب الآلي

– هندسة أنظمة الحاسب الآلي

– أمن الحاسب الآلي

– تقنية علوم الحاسب الآلي

– علوم الحاسب ــ التعليم التعاوني

– شبكات الحاسب الآلي وتصميم الشبكة العنكبوتية

– المعلومات وعلوم الحاسب الآلي / الشبكات والحماية

– الحوسبة (هندسة البرمجيات)

– هندسة الحاسب الآلي والمعلومات

– البرمجة ونظم المعلومات

– هندسة الحاسب الآلي والشبكات – هندسة الشبكات

– هندسة الحاسب الآلي

– البرمجة وعلوم الحاسب

– حوسبة

– الحاسبات وتقنية المعلومات

– الحاسبات وتقنية المعلومات (نظم المعلومات)

– تقنية وبرمجة الحاسب الآلي

– نظم الحاسب الآلي والإلكترونيات

– تقنية الشبكات وإدارة النظم

– علوم الحاسب نظم المعلومات

– هندسة برمجيات مع شبكات

– نظم الحاسب الآلي

– الشبكات والأمن

– أمن تقنية المعلومات

– نظم الحوسبة

– إدارة البيانات

– أمن الشبكات والمعلومات والحاسب الآلي

– الهندسة التقنية / حاسب آلي

– التقنية ونظم المعلومات

– أمن نظم المعلومات

– الشبكات والإنترنت

– تقنية نظم الحوسبة

– علوم الحاسب الآلي وتقنية المعلومات

– تقنية تطبيقات الحاسب الآلي

– تقنية المعلومات والبرمجيات

– أمن المعلومات والشبكات

– علوم الحاسب الآلي والمعلومات/ إدارة البيانات

– تطبيقات علوم الحاسب الآلي

– علوم الحاسب الآلي المتقدمة وإدارة تقنية المعلومات

– تقنية شبكات الحاسب الآلي

– تقنية هندسة نظم الحاسب الآلي

– نظم الحاسب الآلي (تقنية النظم المدمجة)

– إدارة تقنية المعلومات

– التقنية الهندسية وعلوم الحاسب الآلي

– التقنية وعلوم الحاسب الآلي

– الشبكات وانظمة الاتصال

– تقنية البرمجة

– تقنية الحاسب الآلي (الحاسب)

– تقنية المعلومات والحوسبة/ الاتصالات

– شبكات واتصالات

– علوم الحاسب – مسار نظم المعلومات

– علوم الحاسب الآلي والمعلومات: هندسة برمجيات وإدارة بيانات

– نظم معلومات الحاسب الآلي (تصميم وتطوير البرمجيات)

– الهـندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات (هندسة الحاسبات)

– هندسة الشبكات والاتصالات

– اللغات الحاسوبية

– تقنية المعلومات المتكاملة

– تقنية معلومات الاعمال والحاسب الآلي

– تقنية نظم المعلومات

– هندسة الاتصالات والبرمجيات

– هندسة الحاسب- التعليم التعاوني

– هندسة نظم المعلومات

– هندسه وعلوم والحاسب الآلي

– الحاسب الآلي وتقنية المعلومات

– تقنية الحوسبة في تطوير البرمجيات

– الشبكات وأنظمة الاتصالات

– هندسة كهربائية/حاسب آلي إلكترونيات واتصالات دراسات ومعلومات