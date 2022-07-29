أعلنت وزارة التعليم عن تفاصيل التخصصات الفرعية للعلوم الإدارية، للتقديم على الوظائف التعليمية التي تم الإعلان عنها قبل ساعات.
وتشمل التخصصات درجة البكالوريوس في التخصصات التالية للعلوم الإدارية:
العلوم الإدارية
– إدارة
– الإدارة العامة
– إدارة أعمال
– إدارة أعمال / إدارة العمليات والجودة
– محاسبة عام
– الإدارة العامة (إدارة عامة عام)
– إدارة تسويق
– إدارة أعمال (تسويق)
– إدارة أعمال / إدارة الموارد البشرية
– إدارة أعمال / إدارة وتنظيم الموارد البشرية
– إدارة أعمال / إدارة مالية
– إدارة أعمال – مالية
– إدارة أعمال / المالية والاستثمار
– اقتصاد (إدارة أعمال)
– إدارة الأعمال التنفيذي
– الإدارة والأعمال
– إدارة أعمال / إدارة المنشآت
– الاقتصاد الإسلامي
– العلوم الإدارية
– المحاسبة
– إدارة الموارد البشرية
– إدارة مالية
– تسويق
– نظم المعلومات الإدارية
– الاقتصاد والعلوم الإدارية
– التجارة والادارة
– دراسات الاعمال مع الإدارة المالية
– إدارة أعمال / مسار المحاسبة
– إدارة أعمال / نظم إدارية
– إدارة الأعمال / اعمال
– إدارة أعمال ( مالية وإدارة )
– تسويق وسلوك إداري وتنظيمي
– إدارة الأعمال الدولية
– مالية
– مسار إدارة الموارد البشرية
– الإدارة – مسار إدارة الموارد البشرية
– إدارة أعمال تسويق دولي
– إدارة أعمال (إدارة شركات وإدارة موارد بشرية)
– علوم الإدارة
– محاسبة ومالية
– الموارد البشرية
– الإدارة (شعبة إدارة الأعمال)
– أعمال عامة وأعمال دولية
– إدارة مالية ومحاسبة
– اقتصاد واعمال
– أعمال ومالية
– محاسبه واداره
– المالية والمحاسبة
– إدارة أعمال تنظيمية
– إدارة عامة / التنظيم والتطوير الإداري
– إدارة أعمال (الادارة)
– تنمية الموارد البشرية
– اداره وتسويق
– الاقتصاد
– اعمال وإدارة
– إدارة أعمال ـ مسار إدارة تسويق
– إدارة الأعمال والإدارة
– إدارة أعمال / مسار الموارد البشرية
– أعمال عامة وإدارة موارد بشرية
– إدارة أعمال / إدارة تسويق
– علوم في نظم المعلومات الادارية
– ادارة الاعمال التنفيذية
– أعمال دولية
– إدارة (أعمال)
– إدارة (إدارة تنظيمية)
– إدارة (إدارة عامة) وإدارة موارد بشرية
– إدارة أعمال (أعمال دولية)
– إدارة أعمال / نظم معلومات إدارية
– إدارة إعمال/ الموارد البشرية
– إدارة تطبيقية
– اعمال
– اعمال العامة
– الإدارة (شعبة المحاسبة)
– العلوم المالية
– دراسات إدارية
– دراسات الاعمال
– مالية (إدارة مالية)
– مالية وإدارة
– محاسبة وإدارة موارد بشرية
– نظم معلومات الأعمال
– إدارة الأعمال التنفيذية
– إدارة الأعمال (إدارة الأعمال الدولية)
– إدارة أعمال (إدارة عامة)
– إدارة ونظم معلومات إدارية
– إدارة أعمال _ مسار الإدارة
– إدارة أعمال مع مالية
– الأعمال الدولية والإدارة
– العلوم الإدارية
– التمويل
– التمويل والاستثمار
– التأمين
– اقتصاديات وإدارة المشروعات
– إدارة سلسلة الإمدادات
المهارات الرقمية
س2: ما التخصصات الفرعية للمهارات الرقمية غير الحاسب الآلي؟
ج2: – الحاسب الآلي
– علوم الحاسب الآلي والمعلومات
– علوم الحاسب الآلي
– نظم المعلومات
– هندسة حاسبات
– هندسة الحاسب الآلي والشبكات
– برمجة الحاسب الآلي ونظم المعلومات
– علوم الحاسبات
– علوم وهندسة الحاسبات
– علم الحاسوب
– نظم المعلومات الحاسوبية
– العلوم في نظم المعلومات
– علوم الحوسبة المتقدمة
– تعليم الحاسب الآلي
– العلوم والتربية في الحاسب الآلي
– إحصاء/ علوم الحاسبات
– الحاسب الآلي التربوي
– هندسة البرمجيات
– حاسب آلي ونظم المعلومات
– تقنية المعلومات – الشبكات والأمن
– تقنية المعلومات إدارة البيانات
– الهندسة التقنية في الحاسب الآلي
– حاسوب تربية
– الحاسب الآلي وأمن الشبكات
– تقنية المعلومات والحاسوب
– علوم الحاسب مسار شبكات الحاسب
– علوم وهندسة الحاسب الآلي
– نظم معلومات الحاسب الآلي
– هندسة شبكات
– تقنية الاتصالات والمعلومات
– تقنية المعلومات / تقنيات الإنترنت والوسائط المتعددة
– شبكات الحاسب الآلي
– علم الحاسب الآلي والمعلومات
– علوم الحاسب تطوير البرمجيات
– تطوير التطبيقات
– تقنية المعلومات والحوسبة
– تقنية معلومات الحاسب الآلي
– التربية في الحاسب
– الحاسب وتقنية المعلومات
– تطبيقات الحاسب الآلي
– حاسب آلي / نظم الشبكات الحاسوبية
– تقنية الشبكات
– الحاسوبية في تطوير البرمجيات
– انظمة الحاسب الآلي والشبكات
– البرمجة
– تقنية علوم الحاسب الالي التطبيقية
– الحاسب ونظم المعلومات/ الرسوم والوسائط المتعددة
– شبكات الحاسب الآلي وتصميم الويب
– علوم وتقنية المعلومات
– هندسة كمبيوتر
– الحاسب الآلي / تقنية المعلومات والحاسوب
– هندسة الإلكترونيات والحاسب الآلي
– دراسات تقنية المعلومات
– تقنية هندسة إلكترونية / حاسب آلي
– علوم الحاسب-شبكات الحاسب
– تقنية شبكات الحاسب الآلي وأنظمة التشغيل
– تقنيات الحاسب وإدارة النظم
– هندسة الحاسب الآلي التطبيقية
– تقنية هندسة الحاسب الآلي
– نظم الحاسب الآلي والاتصالات
– امن الحاسب الآلي والمعلومات والشبكات
– علوم الحاسب الآلي والتقنية
– علوم الحاسب الآلي-تقنية الشبكات
– تقنية البرمجيات
– المعلومات وعلوم الحاسب الآلي / هندسة البرمجيات
– هندسة نظم البرمجيات
– تقنية المعلومات
– تقنية الحاسب الآلي
– الحاسب الالي وتطبيقاته
– الاتصالات وشبكات الحاسب الآلي
– انظمة معلومات الحاسب الآلي
– هندسة أنظمة الحاسب الآلي
– أمن الحاسب الآلي
– تقنية علوم الحاسب الآلي
– علوم الحاسب ــ التعليم التعاوني
– شبكات الحاسب الآلي وتصميم الشبكة العنكبوتية
– المعلومات وعلوم الحاسب الآلي / الشبكات والحماية
– الحوسبة (هندسة البرمجيات)
– هندسة الحاسب الآلي والمعلومات
– البرمجة ونظم المعلومات
– هندسة الحاسب الآلي والشبكات – هندسة الشبكات
– هندسة الحاسب الآلي
– البرمجة وعلوم الحاسب
– حوسبة
– الحاسبات وتقنية المعلومات
– الحاسبات وتقنية المعلومات (نظم المعلومات)
– تقنية وبرمجة الحاسب الآلي
– نظم الحاسب الآلي والإلكترونيات
– تقنية الشبكات وإدارة النظم
– علوم الحاسب نظم المعلومات
– هندسة برمجيات مع شبكات
– نظم الحاسب الآلي
– الشبكات والأمن
– أمن تقنية المعلومات
– نظم الحوسبة
– إدارة البيانات
– أمن الشبكات والمعلومات والحاسب الآلي
– الهندسة التقنية / حاسب آلي
– التقنية ونظم المعلومات
– أمن نظم المعلومات
– الشبكات والإنترنت
– تقنية نظم الحوسبة
– علوم الحاسب الآلي وتقنية المعلومات
– تقنية تطبيقات الحاسب الآلي
– تقنية المعلومات والبرمجيات
– أمن المعلومات والشبكات
– علوم الحاسب الآلي والمعلومات/ إدارة البيانات
– تطبيقات علوم الحاسب الآلي
– علوم الحاسب الآلي المتقدمة وإدارة تقنية المعلومات
– تقنية شبكات الحاسب الآلي
– تقنية هندسة نظم الحاسب الآلي
– نظم الحاسب الآلي (تقنية النظم المدمجة)
– إدارة تقنية المعلومات
– التقنية الهندسية وعلوم الحاسب الآلي
– التقنية وعلوم الحاسب الآلي
– الشبكات وانظمة الاتصال
– تقنية البرمجة
– تقنية الحاسب الآلي (الحاسب)
– تقنية المعلومات والحوسبة/ الاتصالات
– شبكات واتصالات
– علوم الحاسب – مسار نظم المعلومات
– علوم الحاسب الآلي والمعلومات: هندسة برمجيات وإدارة بيانات
– نظم معلومات الحاسب الآلي (تصميم وتطوير البرمجيات)
– الهـندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات (هندسة الحاسبات)
– هندسة الشبكات والاتصالات
– اللغات الحاسوبية
– تقنية المعلومات المتكاملة
– تقنية معلومات الاعمال والحاسب الآلي
– تقنية نظم المعلومات
– هندسة الاتصالات والبرمجيات
– هندسة الحاسب- التعليم التعاوني
– هندسة نظم المعلومات
– هندسه وعلوم والحاسب الآلي
– الحاسب الآلي وتقنية المعلومات
– تقنية الحوسبة في تطوير البرمجيات
– الشبكات وأنظمة الاتصالات
– هندسة كهربائية/حاسب آلي إلكترونيات واتصالات دراسات ومعلومات
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