أعلن المجلس القضائي الأردني، اليوم الأحد، أن إجراءات التحقيق في قضية حادث سقوط خزان غاز الكلورين بميناء العقبة الذي وقع الاثنين الماضي، أصبحت في مراحلها الأخيرة.

تحقيق جارٍ في الحادث

وحسب قناة “المملكة” الأردنية، قال الأمين العام للمجلس القضائي، وليد كناكريه، إن النيابة العامة أجرت الكشف الحسي على موقع حادث سقوط الخزان بميناء العقبة وانتخبت لجنة فنية من ذوي الخبرة والاختصاص للمساعدة في إجراءات التحقيق من صحة إجراءات التحميل والتنزيل وأعمال مناولة الحاويات والتي كانت جارية في الموقع وطبيعة عمل المعدات والرافعات المستخدمة في الموقع.

كما تابعت اللجنة أسلاك التحميل وقوة تحملها للأوزان والأحجام الثقيلة ومدى ومستوى التقيد بإجراءات ومعايير السلامة العامة في التعامل مع المواد المختلفة بما فيها المواد الخطرة، إضافة إلى بعض الأمور ذات العلاق، حيث من المنتظر أن تقدم تقريرها في منتصف الأسبوع الجاري.

نتائج التحقيق في مراحلها الأخيرة

وأضاف الأمين العام للمجلس أن 3 من المدعين العامين في محكمة بداية العقبة استمعوا لإفادات 120 شخصا من المصابين و7 من ذوي المتوفين، ويواصلون إجراءاتهم للاستماع إلى من تبقى من الشهود وانتظار ورود محاضر سماع بعض الشهود الآخرين من خلال المدعين المنتدبين في محافظات أخرى، ومن ثم استجواب العاملين في الموقع.

وأكد كناكريه أن إجراءات التحقيق ومخرجاتها هي في مراحلها الأخيرة بعد أن تمكنت النيابة العامة من وضع يدها على تفاصيل الحادثة وأدلتها.

مؤتمر صحفي

ومن المقرر أن تعقد الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، مؤتمرا صحفيا للكشف عن نتائج التحقيق في قضية سقوط خزان غاز الكلورين في أحد موانئ مدينة العقبة، حسب ما نقلته قناة “المملكة” الأردنية عن مصدر مطلع.