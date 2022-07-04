استبعدت الشرطة في الدنمارك، اليوم الاثنين، فرضية الإرهاب في حادث الهجوم على المركز التجاري بالعاصمة كوبنهاجن، موضحة أن منفذ حادث إطلاق النار تصرف بمفرده على الأرجح، واختار ضحاياه بشكل عشوائي.

ليس هجومًا إرهابيًا

وقال كبير مفتشي شرطة كوبنهاجن، سورين توماسن، اليوم الاثنين، إن المحققين لا يعتقدون أن الهجوم، الذي وقع أمس الأحد في “مركز فيلدز” التجاري، “له علاقة بالإرهاب”.

وأضاف أن 3 أشخاص قتلوا في الهجوم، دنماركيين ومواطناً روسياً، وأصيب 4 آخرون، حيث تم نقل دنماركيين وسويديين إلى مستشفى لإصابتهم بجروح بالغة، مشيراً إلى أن حالتهم حرجة، ولكن مستقرة.

ولفت كبير مفتشي الشرطة إلى أن منفذ الهجوم كان بحوزته بندقية وذخيرة، مشيراً إلى أن لديه سجلاً مرتبطاً بالأمراض النفسية.

من هو المنفذ؟

من جانبها، ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن السلاح الذي اختاره مطلق النار يخص رماة رياضة الشمال.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي اسم وصورة القاتل، ويدعى نوح إسبنسن ويبلغ من العمر 22 عامًا، لكن الشرطة الدنماركية لم تكشف عن هوية المنفذ، حيث قالت فقط إنها ألقت القبض على رجل دنماركي يبلغ من العمر 22 عامًا.

رئيسة الوزراء تطالب بالتكاتف

وكانت رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن، طالبت الشعب بالتكاتف والتضامن في أعقاب الهجوم، قائلة “البلاد تعرضت لهجوم عنيف.. وتبدلت أحوال العاصمة الجميلة والآمنة للغاية في جزء من الثانية.. أريد أن أشجع الدنماركيين على التكاتف سوياً ودعم بعضهم بعضاً في هذا الوقت العصيب”.

يذكر أن مركز التسوق يقع في ضواحي كوبنهاجن مقابل محطة مترو أنفاق لخط يربط وسط المدينة بالمطار الدولي. كما يوجد طريق سريع رئيسي بجوار المركز التجاري.