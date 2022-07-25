تعاقد نادي الاتحاد مساء أمس الأحد بشكل رسمي مع اللاعب المصري طارق حامد نجم وسط فريق الزمالك المصري السابق لمدة موسمين حتى صيف 2024.

ويملك حامد صاحب الـ33 عامًا مسيرته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حيث نجح في التتويج معه بـ10 بطولات محلية وقارية.

الإعلامي المصري عمر ربيع ياسين ذكر مسبقًا أن حامد سيتقاضى 4 ملايين دولار أمريكي مع العميد في موسمين، أي ما يقرب من 18 مليون ريال في الموسمين، بواقع 9 ملايين ريال في الموسم الواحد.

الزمالك يُجبر طارق حامد على الرحيل

وغاب حامد عن المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منذ فترة طويلة، بداعي معاناته من إصابة في الركبة، وحوَّلته الإدارة للتحقيق، وتم توقيع غرامة مالية ضخمة عليه، قبل أن ينضم للاتحاد رسميًّا.

جدير بالذكر أن حامد سبق له اللعب مع ناديي طلائع الجيش وسموحة في مصر قبل الانضمام لنادي الزمالك، كما شارك مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا.