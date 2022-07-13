كشف سعود الصرامي، المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر، عن تراكم الديون على 3 أندية سعودية بسبب شكاوى مقدمة ضدهم تم إرسالها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال الصرامي عبر حسابه في “تويتر”: “سيكون الحديث عن تراكم الديون في تمام الواحدة إلا ربعًا بتوقيت جرينتش على 3 أندية محلية ووصول الشكاوي للاتحاد الدولي ولمحكمة Cas ووصلت مجموع مبالغ الشكاوى عشرات الملايين من العملات الصعبة”.

أبرز القضايا ضد أندية سعودية !

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر منع نادي الاتحاد من المشاركة في سوق انتقالات اللاعبين، إلا بعد سداد مستحقات اللاعب الصربي السابق للفريق ألكسندر بريجوفيتش، والبالغة مليون و800 آلف يورو.

وتحدث القانوني أحمد الشيخي عبر حسابه في “تويتر” عن تفاصيل قضية العميد مع اللاعب بريجوفيتش قائلًا: ”هناك عدد من النقاط المهمة عن الموضوع، ولكن لا يمكن الحديث عنها الآن لأسباب قانونية”.

وفي وقت سابق، ألزم الاتحاد الدولي لكرة القدم، نادي النصر بدفع غرامة مالية قدرها 5 ملايين دولار أمريكي كمستحقات متبقية لنادي أتالانتا يونايتد الأمريكي في صفقة انضمام الأرجنتيني بيتي مارتينيز للعالمي في 2021.