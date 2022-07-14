أصبح نادي تشيلسي الإنجليزي قريبًا من ضم المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، لاعب نادي نابولي الإيطالي، لتكون ثاني صفقة للبلوز في صيف 2022 بعد ضم الإنجليزي رحيم سترلينج.

وأوضحت شبكة Sky Sports البريطانية أن تشيلسي سيضم اللاعب السنغالي مقابل 40 مليون يورو حتى صيف 2027.

تفاصيل صفقة تشيلسي مع كوليبالي:

وسينال المدافع السنغالي راتبًا سنويًّا قدره 10 ملايين يورو من تشيلسي، كما سيصل اليوم الخميس للعاصمة الإنجليزية لندن تمهيدًا لإجراء الفحوصات الطبية ثم التوقيع للبلوز

مسيرة المدافع السنغالي:

ويلعب المدافع السنغالي صاحب الـ31 سنة مع نادي نابولي منذ عام 2014 قادمًا من نادي جينك البلجيكي، كما نجح في قيادة المنتخب السنغالي للمشاركة في كأس العالم 2022 في قطر بعد الفوز على منتخب مصر في الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة للمونديال.

ويرغب نابولي في ضم مدافع لاتسيو الإيطالي، فرانشيسكو أتشيربي كتعويض الرحيل المحتمل للسنغالي كوليبالي.

ويسعى أتشيربي صاحب الـ34 عامًا للرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو، بعد توتر علاقته مع الألتراس، وارتبط اسمه بالانضمام إلى ناديي ميلان ومونزا، مقابل 5 ملايين يورو.

وسيكون البديل الثاني أمام نادي نابولي هو لاعب برايتون، ليو أوستيجارد، مقابل 5 ملايين يورو أيضًا، بجانب بدائل أخرى أغلى سعرًا، حيث لا ترغب الإدارة في الدخول بمزايدة لضم الكوري الجنوبي مين جاي كيم لاعب فنربخشة.