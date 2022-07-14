لا يزال الوضع في النادي الأهلي غير مستقر، وذلك بعد هبوطه إلى دوري يلو، حيث تعرض مجلس إدارة النادي لانتقادات قوية، بسبب وضع الفريق وطالبت فئات عريضة من جماهير الراقي برحيل كل من ماجد النفيعي من منصبه وموسى المحياني من منصب المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي.

وكشف خالد أبو راشد، العضو الذهبي بالأهلي، أنه تقدم رفقة بقية الأعضاء الذهبيين بطلب لحل مجلس إدارة النادي. إدارة النفيعي تواجه ضغوطات كبيرة: وقال أبو راشد بحسب ما ذكره لـ قناة “العربية”: إنه في حال لم توافق وزارة الرياضة على حل مجلس إدارة النفيعي سيتم رفع توصية للوزارة بحل مجلس الإدارة مع تقديم كافة المستندات المؤيدة لذلك. وأضاف أبو راشد أن طلب حل مجلس الإدارة لم يأتي بسبب الهبوط لكنه جاء بسبب تراكم الديون على النادي والفشل الفني وعدم تحقيق الأهداف.

في هذا السياق، رجاء الله السلمي مساعد وزير الرياضة للإعلام والتواصل كشف لـ قناة “العربية” عن 5 شروط تسمح لـ وزارة الرياضة بحل أي مجلس إدارة نادٍ.

وقال السلمي: “يجب أن يكون هناك فساد مالي أو إداري أو أخطاء جسيمة أو استقالة رئيس ناد أو نقص في عدد أعضاء مجلس الإدارة لكي يتم حل مجلس إدارة النادي”.