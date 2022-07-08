أصبح اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أقرب من أي وقت مضى للرحيل عن صفوف اليونايتد بصيف 2022.

لماذا يرغب كريستيانو رونالدو في مغادرة اليونايتد ؟

وكان رونالدو طلب الرحيل عن صفوف اليونايتد في صيف العام الحالي رغم تألقه على المستوى الفردي، بسبب شعوره بخيانة إدارة النادي، حيث قدم كل شيء من أجل النادي، ومانشستر يونايتد لم يفعل أي شيء من أجله، ولم يقم بدوره لتعزيز قدرات الفريق.

وقالت صحيفة AS الإسبانية: إن نادي تشيلسي الإنجليزي تقدم بعرض مالي قدره 16 مليون ونصف المليون يورو لضم رونالدو من صفوف اليونايتد.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها المنشور اليوم الجمعة أن إدارة الشياطين الحمر، حددت سعر رونالدو بـ15 مليون يورو، بالإضافة إلى أن المدرب الجديد إيريك تين هاج لا يمانع فكرة رحيل الدون.

وكان رونالدو انضم لصفوف فريق مانشستر يونايتد في أغسطس الماضي قادمًا من صفوف يوفنتوس الإيطالي.