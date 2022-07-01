كشفت تقارير إعلامية إنجليزية عن تفاصيل عقد المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول الإنجليزي، وذلك بعد أن مدد تعاقده مع الريدز حتى صيف 2025.

صلاح يأخذ أعلى راتب في ليفربول:

وكشفت التقارير أن صلاح صاحب الـ30 عامًا سينال راتب 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًّا، ليكون اللاعب الأعلى في تاريخ ليفربول.

وتحدث صلاح صاحب الـ30 عامًا لـ موقع ليفربول الرسمي قائلًا: “لقد اتخذ الأمر وقتًا طويلًا ولكن الأمر انتهى الآن وأصبح حقيقة”.

وأضاف صلاح: “يجب أن نحقق المزيد من الإنجازات وأن نكون أشخاصًا متفائلين”.

يذكر أن صلاح سجل 156 هدفًا في 254 هدفًا في كل المسابقات مع الريدز.

وكان صلاح تُوج بألقاب “الدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا، كأس العالم للأندية، كأس السوبر الأوروبي، كأس إنجلترا، كأس الرابطة” مع ليفربول.

وحسم صلاح الجدل وفضّل البقاء مع ليفربول رغم ارتباط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين.

وجاء تجديد عقد محمد صلاح بعد أيام من رحيل السنغالي ساديو ماني إلى بايرن ميونخ الألماني.