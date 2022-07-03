سادت حالة من الحزن، على وفاة الفنان الكويتي غانم الحمادي، إثر حادث مروري مروع، عقب انقلاب سيارته على طريق الملك فهد بن عبد العزيز، بالقرب من منطقة أم الهيمان جنوب محافظة الأحمدي.

تفاصيل الحادث

ورحل غانم الحمادي عن عمر ناهز 36 عامًا، حيث كان متجهًا إلى منزله في مدينة صباح الأحمد، لينفجر إطار سيارته خلال قيادتها على الطريق السريع، ما أدى إلى انقلابها عدة مرات ووفاته على الفور.

وتم تشييع الحمادي الذي يعد أحد وجوه الفن الشعبي في الكويت، بعد صلاة ظهر أمس الجمعة، وتم دفنه في مقبرة الصليبخات في العاصمة الكويت.

حزن الفنانين ومغردو تويتر

وتحول موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى دفتر عزاء من قبل عدد من زملائه الفنانين ومحبيه، ناعيين فيه الحمادي عضو “فرقة الفن الأصيل” الذي اتسم بالخلق الحسن والطيبة.

وأثنى الفنان مبارك الشطي على دماثة خلق الحمادي ورحابة صدره مع الجميع، داعيًا الله له أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ونعت الفنانة بسمة الكويتية، الفنان الراحل قائلة: ”رحمة الله عليك.. كان يطلع معانا بالحفلات بالفرق”.

وقال مغرد آخر: “اللهم ارحمه واغفر له وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهم اجعل قبره روضةً من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار”.