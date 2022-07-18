فعّلت وكالة الشؤون الفكرية والثقافية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلةً بمجلس شباب الرئاسة التحاوري التطويري، مركز الرئاسة الثقافي الفكري الشبابي المعرفي في وقف الملك عبدالعزيز- رحمه الله- والذي يهدف لإبراز جهود الدولة في خدمة الحرمين الشريفين.

جاء ذلك بمشاركة وكيل الرئيس العام للشؤون الفكرية والثقافية الشيخ الدكتور ناصر بن عثمان الزهراني، والوكيل المساعد للشؤون الفكرية والثقافية الشيخ علي بن حامد النافعي، وحضور مدير مجلس شباب الرئاسة ثامر بن محمد الرزيزا.

استهداف الحجاج:

وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفكرية والثقافية، الشيخ الدكتور ناصر بن عثمان الزهراني، أن المركز يستهدف في المقام الأول حجاج بيت الله الحرام احتفاءً بتمام نسكهم ولإدخال البهجة والسرور في قلوب ضيوف الرحمن في هذه الأيام الفضيلة، وإبراز جهود الدولة في خدمة الحرمين الشريفين، وذلك في إطلالة ثقافية فكرية شبابية.

وأفاد الوكيل المساعد للشؤون الفكرية والثقافية، الشيخ علي بن حامد النافعي، بأنه ومن خلال هذا المركز تحرص الوكالة لإيصال رسالة الحرمين الشريفين الفكرية والثقافية والدعوية النوعية عبر إصدارات متنوعة شملت مجموعة من خطب الحرمين الشريفين والأبحاث والدراسات الصادرة من أصحاب الفضيلة خطباء الحرمين الشريفين والمختصين في جوانب تحصين الفكر.