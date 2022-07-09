باشرت الإدارة العامة للحشود، ممثلة في إدارة تخطيط الحشود، صباح اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، تنفيذ الخطط والإجراءات المقدمة لضيوف الرحمن ميدانيًّا في المسجد الحرام، ومتابعة تطبيق الخطة التشغيلية لطواف الإفاضة على أرض الواقع والتي خُطط لها مسبقًا والبدء في مبادرة (توزيع الكثافات) في موسم الحج لهذا العام 1443هـ.

فيديو | آمنون ملبون مبتغون رحمة وغفرانا.. حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة في الحرم المكي #بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/yXG3yAPoZi — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 9, 2022

مسارات متخصصة:

وأكد مدير إدارة تخطيط الحشود، المهندس أيمن بن مصطفى فلمبان، أنه تم تجهيز مسارات مخصصة لأفواج ضيوف الرحمن، بالإضافة لتخصيص أبواب محددة لكل فوج للدخول والخروج لضمان منع حدوث أي تزاحم أو تكدس، وبما يضمن انسيابية حركة الحشود، التي من خلالها تضمن سلامة حجاج بيت الله الحرام.

ونوَّه وكيل إدارة تخطيط الحشود، المهندس رياض بن عبيد الحازمي، على جاهزية الكوادر المؤهلة علميًّا وعمليًّا لتحقيق الريادة والتميز.

متابعة السديس:

تأتي هذه الأعمال بإشراف ومتابعة وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود المهندس أسامة بن منصور الحجيلي لبذل مزيد من الجهود الداعمة لتطوير منظومات العمل، وفق توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.