قالت تقارير إيطالية خطيرة إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر بإسقاط الحكومة الإيطالية، واتُهم ماتيو سالفيني بالتواطؤ معه من أجل جلب حزبه الشعبوي المناهض للاتحاد الأوروبي إلى السلطة.

استقالة رئيس وزراء الحكومة الإيطالية

وتابعت صحيفة لا ستامبا الإيطالية أن يوم الخميس الماضي، قدم دراجي، 74 عاما، الذي يحظى باحترام دولي، استقالته رسميًا بعد فشله في تشكيل ائتلاف، حيث رفض حزب ليجا نورد أحد الأحزاب الثلاثة التصويت على الثقة.

وأضافت أن زعيم حزب ليجا نورد المناهض للهجرة، والذي يأمل في أن يتسلم السلطة في انتخابات سبتمبر، أرسل مبعوثًا للقاء مسؤول في الكرملين في مايو وذلك قبل أسابيع من انهيار حكومة ماريو دراجي.

وسأل المسؤول في وزارة الخارجية في بوتين، ممثل سالفيني، أوليغ كوستيوكوف، عما إذا كان وزراؤه على استعداد للاستقالة من حكومة دراجي، وفقًا لوثائق استخباراتية اطلعت عليها صحيفة لا ستامبا الإيطالية.

وقيل إن الاجتماع عقد في نفس الوقت الذي تعرض فيه سالفيني لانتقادات بسبب إجرائه دبلوماسية موازية مع روسيا بشأن الحرب في أوكرانيا، كما كشف تحقيق أجرته شركة Bellingcat في عام 2019 أن سالفيني سافر كثيرًا إلى موسكو لعقد اجتماعات بشأن مدفوعات بملايين الدولارات لتمويل حزبه.

رد فعل حزب ليجا نورد

ونفى سالفيني المزاعم اليوم ووصفها بأنها أخبار مزيفة، قائلاً إنه لم يتواطأ مع بوتين ضد الحكومة الإيطالية.

وقال لراديو 24: لقد عملت من أجل السلام لوقف الحرب، سقطت حكومة دراجي بسبب أخطائه السياسية، مضيفًا: أما عن حزبنا فنحن نرغب بالفعل في علاقات جيدة مع بوتين.

ودافعت لا ستامبا عن تقريرها قائلة إنها استندت إلى ملخص غير رسمي للعمل الاستخباراتي.