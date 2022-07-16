أعلنت الكلية التقنية بالأحساء فتح التسجيل للفصل التدريبي الأول من العام 1444هـ في برنامج البكالوريوس التطبيقي المسائي لخريجي الدبلوم، بدءاً من يوم غدٍ الأحد ويستمر حتى 22 / 12 / 1443هـ الساعة 12 ظهراً، وذلك من خلال بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأوضح عميد الكلية صالح الرزيحان أن التخصصات المتاحة في برنامج البكالوريوس التطبيقي المسائي تشمل الإدارة العامة والمحاسبة ودعم أنظمة الشبكات والأمن السيبراني، مشيراً إلى أن برنامج البكالوريوس مخصص لخريجي الدبلوم فقط.