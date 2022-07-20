أعلنت الكلية التقنية بمحافظة ظهران الجنوب عن موعد بدء التسجيل في برنامجي الدبلوم الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الأول لعام 1444هـ، حيث سيتم فتح بوابة القبول للدبلوم الصباحي والمسائي لمدة خمسة أيام، خلال الفترة من 25-12 إلى 29 – 12 – 1443هـ الموافق 24-7 إلى 28 – 7 – 2022 م .

التسجيل في تقنية ظهران الجنوب

وأوضح عميد الكلية المهندس مشبب آل مداوي، أن التسجيل سيكون متاحاً عبر “بوابة قبولي” في موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، في قسمي الإدارة المكتبية والدعم الفني .

ودعا عميد الكلية المتقدمين إلى الاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة بالكلية وتعبئة نموذج طلب الالتحاق على الموقع الإلكتروني للقبول الموحد، وتحري الدقة في إدخال البيانات وطباعتها, فيما سيُرسَل ترشيح القبول عبر رسائل نصية SMS على أرقام المتقدمين لاستكمال الإجراءات المطلوبة بمقر الكلية، علماً بأنه سيُقبَل المتقدم بعد اجتيازه معايير المفاضلة.