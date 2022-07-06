أعلنت الكلية التقنية للبنين بعرعر عن موعد بدء التسجيل في برنامجي الدبلوم الصباحي وبرنامج البكالوريوس المسائي للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1444هـ.

تفاصيل القرار:

وأوضح عميد الكلية المهندس محمد الحربي أن القبول للدبلوم الصباحي سيكون متاحًا يوم الأحد الموافق 1443/12/25 هـ، حتى يوم الخميس 1443/12/29هـ، كما سيتم فتح القبول للبكالوريوس المسائي لمدة خمسة أيام، ابتداءً من يوم الأحد الموافق 1443/12/18هـ، وحتى يوم الخميس 1443/12/22هـ، مبينًا أن التسجيل سيكون عبر “بوابة قبولي” في الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.