أعلنت الكلية التقنية بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية فتح باب القبول والتسجيل للراغبين بالالتحاق ببرامج الدبلوم للفصل التدريبي الأول لعام 1444هـ، وذلك خلال المدة من 25 وحتى 29 / 12 / 1443 هـ.

مواعيد القبول والتسجيل

وأوضحت الكلية أن الدبلوم سيشمل خريجي الثانوية العامة والمعاهد الصناعية الثانوية وما يعادلها، علماً بأن التخصصات المتاحة بالكلية هي الدعم الفني وميكانيكا السيارات والإدارة المكتبية والقوى الكهربائية، مشيرة إلى أن برامج المعهد الصناعي الثانوي لمدة فصل تدريبي واحد وفي تخصص التمديدات الكهربائية المنزلية، مبينة أن التسجيل سيكون عبر “بوابة قبولي” في الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.