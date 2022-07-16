أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب أن نتائج اختبارات التحصيلي الدراسي للفترتين الأولى والثانية سيتم إعلانها يوم الأربعاء 20 يوليو الجاري.

وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “سترسل نتائج اختبارات التحصيل الدراسي الورقية- للفترتين الأولى والثانية- يوم الأربعاء 20 يوليو 2022م عبر الرسائل النصية على الرقم المسجل في ملفك، وستتاح على نظام التسجيل يوم الخميس 21 يوليو 2022”.

جاء ذلك ردًّا على سؤال من أحد المتابعين، يستفسر خلاله عن نتائج اختبار التحصيلي.

التعليم توقف وثيقة التخرج للثانوية:

وفي وقت سابق؛ أعلن عماد الشريف، المختص في الشأن التعليمي، أن وزارة التعليم قررت إيقاف طباعة وثيقة التخرج للثانوية العامة بنظام المقررات.