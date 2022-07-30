قالت هيئة تقويم التعليم، اليوم السبت، في بيان لها، إن الاختبار التربوي العام سينطلق خلال الربع الرابع لعام 2022.

موعد انطلاق الاختبار

وأضافت الهيئة أن الاختبار التخصصي سيعقد خلال الربع الأول لعام 2023، وسيتاح التسجيل لتلك الاختبارات في وقت لاحق.

عناصر مفاضلة الوظائف التعليمية

يذكر أن وزارة التعليم وضعت بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المعايير التي تساعد على شغل الوظائف التعليمية بنوع من التوازن والعدالة بين راغبي العمل، وتقوم كلتا الوزارتين بمراجعة هذه المعايير وتعديلها بشكل مستمر بما يتلاءم مع الظروف والمتغيرات وما تظهره الدراسات التي تقوم بها لهذا الغرض.

المعدل التراكمي : 20%

تحدد القيمة المئوية المقابلة للمعدل التراكمي لخريجي المؤسسات التعليمية كالتالي:

تحديد مدى التقدير العام للمعدل التراكمي (الحاصل / ــه) عليه يتم ذلك من خلال طرح قيمة الحد الأدنى للتقدير العام (الحاصل / ــه) عليه من قيمة الحد الأدنى للتقدير العام الأعلى منه مباشرة في السجل الأكاديمي أو كشف الدرجات تعتمد غالبية المؤسسات التعليمية بالعالم إيضاح تلك القيم خلف صفحات السجل الأكاديمي أو كشف الدرجات.

القيم المعتمدة للحدود الدنيا لنظام النسب المئوية بالمملكة العربية السعودية على النحو التالي (90 ممتاز ، 80 جيد جداً ، 70 جيد ، 60 مقبول)

اختبار الرخصة المهنية (اختبار كفايات) : 60%

تمثل الرخصة المهنية 60 % أو ما يعادل 60 درجة وهي موزعة كالتالي:

40 درجة الحد الأعلى في اختبار التخصص ويتم احتسابها بأخذ نتيجة الاختبار من (100) ومن ثم تحويلها إلى درجات بحد أعلى (40 درجة) ويتم ذلك من خلال ضرب نتيجة الاختبار ب (0.4).

20 درجة الحد الأعلى في الاختبار العام ويتم احتسابها بأخذ نتيجة الاختبار من (100) ومن ثم تحويلها إلى درجات بحد أعلى (20 درجة) ويتم ذلك من خلال ضرب نتيجة الاختبار ب (0.2).

أقدمية التخرج : 20 %

تحتسب عن كل سنة بعد تاريخ التخرج المدون من قبل المتقدم / المتقدمة للدرجة العلمية التي يتم المفاضلة بها (درجتين عن كل سنة)، ويتم احتساب أقدمية التخرج كما يلي: