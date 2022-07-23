من المقرر أن يخضع منفذ حادث اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي إلى فحص نفسي لتحديد مسؤوليته الجنائية في لحظة ارتكاب الجريمة.

خضوع لفحص نفسي

ونقلت شبكة “سكاي نيوز عربية” عن وسائل إعلام يابانية قولها إن محكمة في منطقة نارا وافقت على طلب الادعاء بأن يخضع تيتسويا ياماغامي لفحص نفسي من المتوقع أن يستمر حتى نهاية نوفمبر المقبل.

وسيتوقف استجواب المشتبه به خلال هذه الفترة، حيث سيتيح الفحص النفسي للمدّعين تحديد ما إذا كان القاتل المفترض مسؤولًا جنائيًا عن أفعاله أم لا، قبل اتخاذ قرار بشأن توجيه اتهامات ضده.

وفي اليابان، يمكن احتجاز شخص واستجوابه من قبل الشرطة لمدة تصل إلى 23 يومًا دون توجيه تهمة رسمية إليه.

القبض عليه خلال الحادث

وكان تيتسويا ياماغامي قد تم القبض عليه على الفور بعد إطلاقه النار على رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، مرتين من سلاح ناري صنعه بنفسه.

وقالت الشرطة اليابانية إن المشتبه به الذي تم إلقاء القبض عليه على خلفية إطلاق النار على رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي اعترف بأنه أراد قتل آبي لأنه “غير راض عنه”.

ولفتت إلى أنه يبلغ من العمر 41 عاماً ويعيش في مدينة “نارا” الواقعة غربي البلاد والتي شهدت الحادث، مشيرة إلى أنه فرد سابق في قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية حيث عمل بها لمدة 3 أعوام حتى عام 2005 تقريباً.

اليابان تودع شينزو آبي

وودعت العاصمة اليابانية طوكيو، رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، في 12 يوليو، حيث شيع إلى مثواه الأخير بعد وفاته قبلها متأثرًا بجراحه بعد إطلاق النار عليه خلال تجمع انتخابي.

وودع اليابانيون آبي بالصلوات والزهور والأعلام الملفوفة بأشرطة سوداء، فيما حمل كثير منهم صوراً له.