نشرت وكالة شؤون الأئمة والمؤذنين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مقطع فيديو لتلاوة خاشعة من الشيخ الدكتور ماهر المعقيلي من صلاة المغرب اليوم الجمعة 2 ذي الحجة 1443هـ.

من مقاصد سورتي التين وقريش:

امتنان الله على الإنسان باستقامة فطرته وخلقته، وكمال الرسالة الخاتمة، وبيان نعمة الله على قريش وحق الله عليهم. تلاوة فضيلة الشيخ د. #ماهر_المعيقلي من صلاة المغرب 2 ذو الحجة 1443هـ. pic.twitter.com/KeqdjfbGmS — شؤون الأئمة والمؤذنين (@Emam_moathen) July 1, 2022

تلاوة الشيخ ماهر المعيقلي:

وكانت التلاوة للشيخ ماهر المعيقلي من سورتي التين وقريش، عن امتنان الله على الإنسان باستقامة فطرته وخلقته، وكمال الرسالة الخاتمة، وبيان نعمة الله على قريش وحق الله عليهم.

توافد ضيوف الرحمن:

وتوافد ضيوف الرحمن على البيت الحرام من أجل أداء فريضة الحج، فيما تسعى المملكة بكامل جهودها وطاقة مؤسساتها لتوفير سبل الراحة كافة للحجاج، من أجل تيسير أداء مناسك الحج، وتهيئ المشاعر المقدسة بأحدث التقنيات والتجهيزات، للتمكن من أداء المناسك دون مشقة أو تعب، ومن بينها أكثر من 500 ألف متر مربع ستخضع للتطوير في مشعر منى، فيما يتعلق بالخيام المطورة خلال حج هذا العام 1443.

خيام مشعر منى:

وتم إعداد الخيام في مشعر منى، على اعتبار أنها وحدات سكنية متكاملة، حيث سيستفيد منها الحجاج خلال هذا العام بما تضمنته من تقنيات عالية وأنظمة تكييف متطورة، وكل ما يحقق احتياجات حجاج بيت الله الحرام سيكون متوفرًا في هذه الوحدة السكنية.