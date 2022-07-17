أشارت مدينة الملك سعود الطبية إلى أهمية تناول الفاكهة بشكل يومي للحماية من مرض السرطان.

وقالت في إنفوجراف على حسابها الرسمي بتويتر: “إضافة 3 أنواع من الفواكه والخضروات إلى وجبتك اليومية يقلل من احتمالية إصابتك بالسرطان”.

يذكر أن إحدى الدراسات الحديثة تحذر من خطر نقص الفيتامين على الجهاز العصبي المركزي بما لا يمكن إصلاحه.

وتقول خبيرة التغذية الوظيفية في “ويسليز فينيست” بولين كوكس: إن فيتامين (B12) مهم للغاية للجسم، ونقصه يسبب ضررًا لا يمكن إصلاحه.

وأشارت كوكس في تصريحات لصحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية، إلى أن فيتامين (B12)، يساهم في تكوين خلايا الدم الحمراء، بالإضافة لدوره المهم في العناية بالجهاز العصبي.

علامات نقص فيتامين (B12):

وفيما يتعلق بالعلامات التحذيرية لنقص فيتامين (B12)، توضح أن أهمها تنعكس في ارتفاع معدل ضغط الدم.

وتكمل: “بسبب نقص الأكسجين من نقص خلايا الدم الحمراء، يحاول القلب دفع المزيد من الدم حول الجسم للتعويض، ما يسرّع من معدل النبض”.

كما يمكن ملاحظة نقص فيتامين (B12)، من خلال شحوب البشرة، والتهاب اللسان واحمراره، وقرحة الفم، وتنميل ووخز في الأطراف.

وبالإضافة لما سبق تتأثر حركة الشخص المصاب بنقص فيتامين (B12)، إذ يؤثر على المشي والتحرك، فضلًا عن تسببه في تشويش الرؤية.

ولا تقتصر علامات نقص الفيتامين على الجانب البدني فقط، فقد يسبب التهيج والكآبة، وتغير طريقة التفكير والشعور، وتراجع بعض القدرات العقلية منها: الذاكرة، والفهم.