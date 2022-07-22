أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمنت رياحًا نشطة وسحبًا رعدية, تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي المهد ووادي الفرع.

وبيَّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة ظهرًا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن رياحًا نشطة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية على محافظة ينبع ومركز الرايس، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

حالة الطقس في الباحة

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد من سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية, على مدينة الباحة ومحافظات العقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن , والمخواة , وقلوة , والحجرة , وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.

توقعات الأرصاد اليوم

بدوره توقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة وكذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية (صحراء الربع الخالي) في حين يستمر الطقس شديد الحرارة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شرق ووسط المملكة.