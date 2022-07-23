أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا متقدمًا بشأن سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير.

سقوط الأمطار في عسير

ونشر الدفاع المدني، إنفوجراف بشأن تنبيه المركز الوطني للأرصاد حول فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير حتى الساعة 8 مساءً اليوم السبت.

وأضاف الدفاع المدني، أن أهم المدن والمحافظات المتأثرة هي: أبها، أحد رفيدة، الحرجة، الربوعة، العرين، خميس مشيط، سراة عبيدة، وظهران الجنوب.

وبشأن التأثيرات المصاحبة، فتتضمن نشاط في الرياح السطحية، شبه انعدام في الرؤية، تساقط البرد، وسيول.

الطقس المتوقع اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، وجازان، وعسير والباحة يمتد تأثيرها على الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية (صحراء الربع الخالي).

في حين يستمر تأثير ارتفاع درجات الحرارة العظمى على أجزاء من مناطق شرق ووسط المملكة والمدينة المنورة.

أمطار رعدية على نجران

ووثقت مقاطع فيديو جوية في بعض مناطق المملكة اليوم، السبت، في ظل حالة التقلبات الجوية التي تشهدها المملكة والتي تستمر حتى الاثنين المقبل.

وأظهر مقطع فيديو هطول أمطار غزيرة مع رياح قوية من السحب في نجران جنوب المملكة، كما وثق مقطع آخر تساقط الأمطار الخفيفة مع رياح قوية في على الخرخير ومحافظة شرورة.