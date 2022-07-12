أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن تعرض منطقة عسير إلى أمطار غزيرة إلى متوسطة، ونشاط في الرياح السطحية ما يؤدي إلى انخفاض مستويات الرؤية الأفقية.

وبيَّن أن المدن المتأثرة بالتنبيه المذكور هي: الحرجة، والربوعة، وظهران الجنوب. وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء.



أمطار وأتربة على الرياض

كما تتأثر منطقة الرياض بأمطار غزيرة وأتربة مثارة، ونشاط في الرياح، ما يؤدي لانعدام مستوى الرؤية الأفقية.

وتتأثر بالظواهر المذكورة كل من: الأفلاج، والسليل، وليليى، ووادي الدواسر. وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة الواحدة من صباح غدٍ الأربعاء.

سحب رعدية ورياح على مكة المكرمة

وفي مكة المكرمة تستمر حالة السحب الرعدية ونشاط الرياح، وانخفاض مستويات الرؤية الأفقية.

وتتأثر بالظواهر المذكورة كل من: القنفذة والليث، والمظيلف. وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء.