أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكون سحب رعدية ممطرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة والعرين وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ ٧ مساءً.

توقعات طقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة, في حين يستمر التوقع بتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي), و يستمر تأثير العوالق الترابية والغبار على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على طول خط الساحل من الليث إلى جازان.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الأوسط ومتوسط الموج على الجزئيين الشمالي والجنوبي.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية تتحول تدريجياً شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.