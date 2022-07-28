وجه المركز الوطني للعمليات الأمنية 911، تنبيهاً متقدماً نقلًا عن الأرصاد بشأن توقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة ⁧مكة المكرمة تشمل (الشفا، الطائف، الهدا)⁩ ويستمر حتى الساعة 8 مساءً.

توقعات طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقريره عن طقس اليوم الخميس، أن تستمر فرصة هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق جازان، وعسير والباحة.

وبحسب تقرير الأرصاد، لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مرتفعات منطقتي نجران ومكة المكرمة يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية (جدة، الليث، القنفذة) وكذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.