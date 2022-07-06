وجهت الإدارة العامة للمرور تنبيهًا هامًّا لقائدي المركبات للحفاظ على سلامة وأمان أطفالهم خلال رحلتهم معهم، وذلك خشية تعرضهم للنزول من السيارة خلال الرحلة وتعرضهم لحادث.

وحث المرور، عبر حسابه على موقع “تويتر”، قائدي المركبات على ضرورة حماية أطفالهم من خلال الحرص على استخدام أقفال الأمان بالأبواب الخلفية.

أهمية مقاعد الأطفال

وكانت وزارة الصحة أكدت في وقت سابق أهمية مقاعد الأطفال في السيارات، حيث إنها تحافظ على الطفل، وتقيه من الصدمات ومخاطر الحوادث.

كما أن مقاعد الأطفال تساعد قائد المركبة على التركيز أثناء القيادة، وتحمي جسد الطفل.