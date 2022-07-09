أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد نجاح خطة تفويج حجاج بيت الله الحرام إلى مسجد المشعر الحرام بمشعر مزدلفة عقب نفرتهم من عرفات وسط تنظيم وإجراءات وخدمات متكاملة عملت على تنفيذها مختلف اللجان العاملة بالمسجد، بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة تماشيا مع توجيهات القيادة الرشيدة.

انسيابية دخول وخروج الحجاج:

وشهدت أروقة مسجد المشعر الحرام انسيابية لدى دخول وخروج الحجاج، وتأديتهم لصلاتي المغرب والعشاء جمعاً وقصراً، اقتداءً بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، في أجواء تملؤها الطمأنينة والسكينة والخشوع.

تطوير أنظمة التكييف والتنقية:

وهيأت الوزارة مسجد المشعر الحرام ومرافقه، كما جرى إطلاق أكبر مشروع لتطوير أنظمة التكييف وتنقية الهواء بالمسجد، حيث يتم تنقية الهواء كل عشرين دقيقة بنسبة 100%، فيما جهزت المسجد بالسجاد، إلى جانب تقديم خدمة الفتوى الآلية، وتوزيع آلاف الكتيبات والمطويات الخاصة بمناسك الحج.