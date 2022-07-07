أفاد مراسل الإخبارية من مشعر عرفات عثمان مرشد، بأن هناك تواجداً أمنياً كثيفاً استعدادًا لاستقبال الحجاج يوم غدٍ.

فيديو | مراسل #الإخبارية من مشعر عرفات عثمان مرشد: تواجد أمني كثيف استعدادًا لاستقبال الحجاج يوم غدٍ وكافة الطرق إلى المشاعر المقدسة مغلقة لا يدخلها إلا المصرح لهم فقط#بسلام_آمنين#النشرة_الأولى pic.twitter.com/M09cKDzNOe — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 7, 2022

وأضاف مرشد أن كافة الطرق إلى المشاعر المقدسة مغلقة لا يدخلها إلا المصرح لهم فقط.

الانطلاق إلى مشعر عرفات:

وتنطلق أفواج الحجيج من بعد شروق شمس يوم غد الجمعة إلى عرفات لتقف في هذا المشعر في مشهد عظيم يباهي به الله عز وجل بأهل عرفات أهل السماء، متضرعين لله عز وجل أن يتقبل منهم الحج وأن يغفر لهم ذنوبهم في ذلك اليوم العظيم، ثم يشهد الله عز وجل الملائكة بأنه قد غفر لخلقه في يوم عرفة، حيث أنه اليوم الأكثر عتقًا من النيران والمغفرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عنه جابر رضي الله عنه: (ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا، فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، فيقول: انظروا إلى عبادي، جاؤوني شعثًا غبرًا ضاجِّين، جاؤوا من كل فج عميق، يرجون رحمتي، ولم يروا عقابي، فلم يُرَ يومًا أكثر عتقًا من النار، من يوم عرفة).

ويتوجه الحاج من مشعر منى ليقف على عرفات ويجمع بين صلاة الظهر والعصر، ثم ينفر من على جبل عرفات مع غروب شمس هذا اليوم ليتوجه إلى مزدلفة ويصلي المغرب والعشاء جمع تأخير.