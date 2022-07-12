أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على منسوبي وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ببذل أفضل الجهود الخدمية وأرقاها لاستقبال زائري المسجد النبوي بعد أدائهم مناسك الحج.

الإخلاص في العمل:

وقال: إنه على منسوبي وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أن يخلصوا في عملهم ويذكروا أنفسهم بالإخلاص لله تعالى وتقواه ومراقبته سبحانه وإيصال رسالة الحرمين الشريفين وتقديم صورة مشرفة لدولتنا المباركة.

ودعا السديس الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود وأن يديم عليهما العز والرخاء، ويبارك في جهودهما ويجعل ما يقومان به في ميزان حسناتهما.