وزعت وكالة الشؤون العلمية والفكرية والتوجيهية النسائية، ممثلة في الإدارة العامة للآداب والشؤون التربوية النسائية، وعبر إدارة الخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية النسائية، أكثر عن (1000) وجبة يوميًّا بالمسجد الحرام.

600 مغلف تمر ومشروبات:

وأوضحت مديرة إدارة الخدمات الاجتماعية النسائية، بيان بنت سالم الهذلي، أن طاقم الإدارة يقوم بتوزيع ما يزيد على 1000 وجبة و600 مغلف تمر ومشروبات ساخنة يوميًّا لقاصدات المسجد الحرام.

كما أكدت مديرة الإدارة العامة للآداب والشؤون التربوية النسائية، الدكتورة عبير بنت محمد الجفير، أن توزيع الوجبات يأتي بمتابعة حثيثة من قبل وكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية والتوجيهية النسائية الدكتورة نورة بنت هليل الذويبي لتقديم أرقى وأجود الخدمات لضيوف الرحمن.